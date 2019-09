Zeichen aus dem Osten: Erkenntnisse aus den Wahlen

Das ganz große Beben ist ausgeblieben. Anders als befürchtet hat es die AfD nicht geschafft, stärkste Kraft in Brandenburg und Sachsen zu werden. In der Berliner Parteizentrale vermeldet der konservative Generalsekretär Paul Ziemiak noch am Wahlabend „Erleichterung“. Beim kommissarischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel sorgten die Ergebnisse für „gemischte Gefühle“.

Der Wahlsieg hat den demokratischen Parteien Zeit verschafft, sich zu sortieren. Am 27. Oktober wählt Thüringen. Schon jetzt lassen sich aus dieser Doppelwahl Erkenntnisse ablesen, die für die deutsche Regierung und politische Landschaft noch wichtig sind. Ein Überblick: