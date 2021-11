Zehntausende Polen demonstrierten gegen Abtreibungsgesetz

Zehntausende Menschen haben am Samstag in Warschau und mehreren anderen polnischen Städten gegen die restriktiven Abtreibungsgesetze des Landes demonstriert. Das berichtete der Nachrichtensender TVN24. Mit einer "Minute des Schreiens" (statt Schweigeminute) als Höhepunkt der Warschauer Kundgebung erinnerten die Protestierenden an den Tod einer schwangeren Frau im Oktober im Spital im südpolnischen Pszczyna. Der Tod der 30-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft untersucht.