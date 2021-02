Polen: Wie ungewollt Schwangere Hilfe in Berlin finden

Proteste ebben nicht ab

Dafür gehen seit Monaten zehntausende Frauen in Polen auf die Straße, PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski sprach von einem "Angriff auf den polnischen Staat". Ultrarechte Gruppen, Nationalisten und Anhänger der erzkonservativen polnischen Kirche stellten sich ihnen bei Gegendemos in den Weg. Doch der "Strajk Kobiet" (Streik der Frauen) geht längst über die Grenzen des Landes hinaus. Auch in Berlin demonstrierten zuletzt Tausende. Polen sind hier die zweitgrößte ethnische Minderheit, gleichzeitig hat hier Julia Przylebska, Frau des polnischen Botschafters in Berlin, einen Wohnsitz. Sie hat als Vorsitzende des Verfassungsgerichts die Verschärfung des Abtreibungsrechts vorangetrieben.

Urszula Bertin war ebenfalls bei den Protesten in Berlin dabei. Dass sich bald etwas ändert, glaubt sie nicht. "Es ist eine Revolution in Gange, aber in die andere Richtung", sagt sie und erzählt vom gesellschaftlichen Backlash, den die PiS-Partei mit ihrem Verbündeten, der Kirche, vorantreibt. Da auch keine Wahlen anstehen, wird die Regierung ihre Arbeit weiter so fortsetzen. Dennoch sei es für Bertin wichtig, ein Zeichen zu setzen: "Man soll unsere Wut sehen und dass wir diese Gesetze nicht einfach hinnehmen." Solange sich dies nicht ändert, wird das Telefon bei "Tante Barbara" wohl weiter klingeln.