Zehntausende fliehen vor Kämpfen in Nordsyrien

Die YPG, die sich von ihren bisherigen amerikanischen Partnern im Stich gelassen fühlt, heizt diese Furcht des Westens an. Die Kurdenmiliz zog einige Truppen vom Anti-IS-Einsatz in Syrien ab, um sie in die Schlacht gegen die anrückenden Türken zu werfen. Zugleich meldete die YPG-beherrschte Verwaltung des kurdisch-syrischen Autonomiegebietes, bei einem türkischen Angriff seien Teile eines Lagers für IS-Gefangene getroffen worden.

Kesseltreiben gegen Kritiker

Im eigenen Land will die türkische Regierung keine Zweifel an Sinn und Erfolg des Syrien-Einsatzes aufkommen lassen. Keine 24 Stunden nach Beginn des Angriffes am Mittwochnachmittag teilten die Behörden mit, es seien Ermittlungen gegen fast 80 Verdächtige wegen der Verbreitung feindlicher Propaganda eingeleitet worden. Der Online-Chef der Oppositionszeitung BirGün, Hakan Demir, wurde festgenommen. Grund sei wohl die Berichterstattung über den Feldzug, erklärte die Zeitung: Demirs Online-Meldungen hatten nicht nur türkische Mitteilungen berücksichtigt, sondern auch Stellungnahmen der kurdischen Seite.