Zehntausende bei Demo gegen Politik von Macron in Paris

Zehntausende Menschen gingen in Paris am Sonntag gegen die Politik von Pr├Ąsident Emmanuel Macron auf die Stra├če. Zum "Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise" hatte die Linkspartei von Jean-Luc M├ęlenchon aufgerufen. Wie der franz├Âsische Nachrichtensender BFMTV mit Bezug auf die Organisatoren berichtete, sollen rund 140.000 Menschen auf die Stra├če gegangen sein. Polizeiangaben zufolge waren es etwa 30.000, eine von Medien beauftragte Z├Ąhlung ergab 29.500.