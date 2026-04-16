Ausland

Zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon vereinbart

Laut Trump stimmten beide Konfliktparteien einer Waffenruhe zu. Sie soll um 23:00 in Kraft treten.
16.04.2026, 18:25

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Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine zehntägige Feuerpause verständigt. Die Waffenruhe solle noch am Donnerstag beginnen, teilte Trump auf Truth Social mit. Er habe ausgezeichnete Gespräche mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt. In Kraft treten soll der Waffenstillstand um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit (23.00 Uhr MESZ).

Israel und Libanon vereinbaren zehntägige Waffenruhe

Beide Staats- und Regierungschefs hätten sich darauf verständigt, zum Erreichen von Frieden zwischen ihren Ländern einen formellen zehntägigen Waffenstillstand zu beginnen. Trump erklärte außerdem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten.

Die Angaben Trumps bestätigte auch die Terrororganisation Hisbollah. Der iranische Botschafter in Beirut habe die Miliz darüber informiert, sagte Hassan Fadlallah. Die mögliche Waffenruhe sei das Ergebnis iranischer diplomatischer Bemühungen. Auf die Frage, ob sich die Hisbollah an die Feuerpause halten werde, erklärt er, alles hänge davon ab, ob Israel sich verpflichte, jegliche Feindseligkeiten einzustellen.

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Donald Trump Benjamin Netanjahu JD Vance Israel
Agenturen, Dida  | 

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