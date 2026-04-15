Bis Sonntag gilt eine Ausnahmeregel der USA, die helfen sollte, um die nach Beginn des Iran-Krieges rasch gestiegenen Energiepreise einzudämmen: So gab es die Genehmigung für die Lieferung und den Verkauf von iranischem Rohöl und anderen Erdölprodukten, die vor dem 20. März auf Schiffe verladen wurden. Doch am 19. April ist damit Schluss. „Die kurzfristige Genehmigung für den Verkauf des bereits im Meer gestrandeten iranischen Öls läuft in wenigen Tagen aus und wird nicht verlängert“, erklärte das US-Finanzministerium in einer Stellungnahme. Eine weitere Fortführung der Lockerungen der Sanktionen sei nicht geplant. Die Lockerungen bei Sanktionen gegen russisches Öl sind bereits diese Woche ausgelaufen. Mit einem weiteren Anstieg der Ölpreise ist also sehr bald zu rechnen.

Die USA wollen so den Druck auf den Iran erhöhen, um das Regime in Teheran bei Gesprächen, die vermutlich bald fortgesetzt werden dürften, zum Einlenken zu zwingen. Zunächst aber trifft die Maßnahme besonders Irans Ölkunden, allen voran die asiatischen Staaten und darunter besonders China. „Sie werden also nicht an ihr Öl kommen. Sie können Öl bekommen. Aber kein iranisches Öl“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent und fügte hinzu, dass China mehr als 90 Prozent des iranischen Öls gekauft habe und dies etwa 8 Prozent ihrer jährlichen Käufe ausmache. 140 Millionen Barrel iranisches Öl Durch die amerikanische Ausnahmeregelung gelangten seit Kriegsbeginn am 28. Februar rund 140 Millionen Barrel iranisches Öl auf die Weltmärkte - der Druck auf die Energieversorgung konnte dadurch ein wenig gelindert werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/- Schiff im Persischen Golf

Doch auf die Sperre der Meerenge von Hormus durch den Iran blockieren nun die USA ebenfalls jene Schiffe, denen der Iran eigentlich freie Fahrt gestatten wollte - also Schiffen aus Staaten, die besonders nach Asien fahren sollten.