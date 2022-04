Zahl der illegalen Einreiseversuche aus Belarus steigt wieder

Nach Beobachtungen polnischer Grenzschützer haben in den vergangenen Wochen erneut mehr Migranten versucht, illegal aus Belarus nach Polen zu gelangen. Allein am Montag hätten 103 Menschen versucht, die Grenze zu überqueren, teilte die Behörde am Dienstag mit. Darunter seien Staatsbürger Jordaniens, Marokkos und des Senegals gewesen. Den Angaben zufolge haben in den vergangenen Wochen täglich zwischen 40 und 120 Personen versucht, von Belarus aus nach Polen zu gelangen.



„Die besseren Wetterbedingungen sind die Ursache für diesen Trend“, sagte eine Grenzschutzsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zwar würden Migranten aus Krisenregionen nicht mehr direkt nach Belarus einreisen. Es gebe aber eine neue Route, die über Dubai und Russland in Polens östliches Nachbarland führe. „Wir erwarten, dass die Zahl der versuchten Grenzdurchbrüche in den kommenden Wochen auf bis zu 200 täglich steigen könnte“, so die Behördensprecherin.



Im vergangenen Spätsommer und Herbst war die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze eskaliert. Tausende von Menschen versuchten, dort illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck auf den Westen auszuüben.