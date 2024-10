Wie ein Nobelpreisträger Bangladesch wieder auf Schiene bringen will

Er spielte damit auf den Aufstand der jungen Menschen an, die im Juli auf die Barrikaden stiegen. Der unmittelbare Anlass: Ein als ungerecht empfundenes Quotensystem, das Kindern von früheren Unabhängigkeitskämpfern lukrative Beamtenjob garantierte, während andere leer ausgingen.

Trat die Flucht nach Indien an: Die zuvor autoritär regierende Ministerpräsidentin Sheikh Hasina

So auch Muhammad Yunus, gegen den mehr als 100 Strafverfahren eingeleitet worden waren, lediglich ein Mal kam es zur Verurteilung.

Doch letztendlich wurde der Druck auf die autoritäre Ministerpräsidentin zu groß. Nachdem sie auch die Rückendeckung des Militärs verloren hatte, trat sie die Flucht nach Indien an.

Gegen all das gingen im Sommer Millionen Menschen auf die Straße. Der Machtapparat reagierte mit äußerster Härte und Brutalität . Während der Tage des Aufstandes wurden hunderte Demonstranten getötet.

Der betagte Nobelpreisträger steht nun vor der Herkulesaufgabe, den Scherbenhaufen in dem 170-Millionen-Einwohnerland , das deutliche kleiner ist als die drei baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen, zu beseitigen.

Als Erstes leitete Yunus Ermittlungen ein, um das Blutbad während des Umsturzes zu untersuchen, auch soll das Schicksal von Hunderten in den vergangenen 15 Jahren verschwundener Bangladeschis geklärt werden. Die NGO Human Rights Watch spricht von „schwer wiegenden Menschenrechtsverletzungen“.

Eine Million Menschen dieser Minderheit hat seit 2017 in Bangladesch Zuflucht gefunden, nachdem das Militär im Nachbarland gegen diese überwiegend muslimische Bevölkerungsgruppe vorgegangen war. In Bangladesch leben sie unter prekären Umständen, das will der Friedensnobelpreisträger ändern und für humanere Bedingungen sorgen.

Und auch in einem anderen Feld, das gleichsam existenzielle Basis des armen asiatischen Landes ist, wurde der Ökonom bereits aktiv: Er sicherte der Textilindustrie Hilfen zu.