Wolfsgruß sorgt auch in Deutschland für Diskussionen

Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Wolfsgruß in Deutschland für Aufregung, als der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu ihn bei seinem Auftritt in der Residenz des türkischen Konsuls in Hamburg zeigte.

In Österreich gab es Anfang des Jahres Diskussionen rund um Propaganda für die MHP und die Grauen Wölfe auf Facebook-Seiten von Kulturvereinen der Türkischen Föderation. Es tauchten auch Bilder auf, von Kindern die den Wolfsgruß üben.