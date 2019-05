Wohlfühlthemen am Schwarzen Meer: Van der Bellen bei Putin

Kritik, dass man in der Zusammensetzung des Leitungsorgans des Sotschi-Dialogs Vertreter der Zivilgesellschaft vergeblich suche, will Van der Bellen nicht so stehen lassen. Er verweist auf Vertreter großer österreichischer Kulturinstitutionen, die in dem Forum vertreten sind ( Salzburger Festspiele, Kunsthistorisches Museum).

Dazu, dass Wirtschaftsvertreter die große Mehrheit in dem Forum stellen, sagt Van der Bellen: „Die Wirtschaft kann immer besser laufen“. Auf die Besetzung von russischer Seite angesprochen, die in das Forum durchwegs Staatsvertreter entsandt hat, meint er: Der Staat spielte in Russland eben eine größere Rolle. Man müsse dem Forum Zeit geben.