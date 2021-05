Wo Trump jetzt poltert und wie er Kritiker zum Schweigen bringt

Früher war alles so einfach für Donald Trump. Handy raus, ein paar Gedankenfetzen gezwitschert, schon war Stimmung in der globalen Bude. Vier Monate nach seinem politischen Ableben als Präsident muss der unverändert mitteilungsbedürftige Geschäftsmann über Mittelsmänner aktiv werden, wenn er Reichweite sucht; etwa im Fernsehen.

Auf Lebenszeit blockiert

Dass Twitter den 74-Jährigen auf Lebenszeit blockierte und damit seiner 88 Millionen Zuhörer beraubte, hat die Sichtbarkeit des Populisten nachhaltig reduziert. Heute, Mittwoch, wird ein Beirat des Social-Media-Giganten Facebook entscheiden, ob Trump auch dort (wie auf Instagram) verbannt bleibt, weil er am 6. Jänner nach Ansicht des Zuckerberg-Unternehmens „einen gewaltsamen Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung anzustiften“ versuchte.

Trumps eigene Plattform

Bleibt es beim Maulkorb, rückt in den Fokus, was Trump-Sprecher Jason Miller für spätestens Ende Juni avisiert hat: eine Trump-eigene Kommunikationsplattform. Dass es den Meister der ambulanten Demütigung juckt, haben die vergangenen Wochen bewiesen. Was seine Zuarbeiter über die Internetseite www.45office.com und andere Quellen nahezu täglich ausstoßen, hat an destruktiver Bissigkeit enorm zugenommen. Mal beschimpft er den schwarzen Basketball-Star LeBron James als „Rassisten“. Mal lobhudelt er dem für Verschwörungstheorien empfänglichen TV-Sender OAN. Dazu versucht Trump regelmäßig die durch 60 Gerichtsurteile beerdigte Leiche vom „großen Wahlbetrug“ zu reanimieren.