WirSindMehr: Tote Hosen Co. treten in Chemnitz gegen Rechts auf

Chemnitz bekommt am Montag ein Konzert gegen Rechts unter dem Motto "#wirsindmehr". Dann wollen ab 17.00 Uhr auf dem Platz vor dem Karl-Marx-Monument Die Toten Hosen, die Rapper Marteria & Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann auf. Das Open-Air-Konzert aus der Reihe "Rock am Kopp" ist für Besucher kostenlos.

Wie die zuständige PR-Agentur mitteilte, schlossen sich die Künstler als eine Reaktion auf die "besorgniserregenden Entwicklungen" in Chemnitz in den vergangenen Tagen auf Initiative von Kraftklub für das Konzert zusammen. "All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind", hieß es in einem gemeinsamen Statement der Musiker. Binnen weniger Stunden nach Bekanntwerden des Auftritts signalisierten bei Facebook bereits Tausende ihre Teilnahme.

Chemnitz war in den vergangenen Tagen wegen gewalttätiger Ausschreitungen rechter Gruppierungen global in die Schlagzeilen geraten. Bilder zeigten, wie aus Demonstrationen heraus Ausländer attackiert werden oder sich Menschen mit hochgestreckten Mittelfingern, Hitlergruß und hassverzerrten Gesichtern als Rächer aufspielen.

Vereinnahmt wurde der Tod eines 35-jährigen Deutschen, der nach Messerstichen starb. Tatverdächtig und in Untersuchungshaft sitzen ein Iraker und ein Syrer. Der Vorwurf lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag.