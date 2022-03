Williams "tiefe Trauer" über Sklaverei kam in der Karibik nicht gut an

Zuerst mussten der Herzog und die Herzogin von Cambridge einen Ausflug in die Ausläufer der Maya-Berge in Belize absagen, nachdem Proteste für die Rechte der Ureinwohner und gegen den Kolonialismus ausgebrochen waren. Und in Jamaika, wo sie am Dienstag ankamen, wurden sie von Demonstranten begrüßt, die eine Liste mit 60 Gründen verlasen, warum das britische Königshaus sich für die Sklaverei entschuldigen und einen Wiedergutmachungsprozess einleiten sollte.

Untätige Queen

"Während ihrer 70 Jahre auf dem Thron hat Ihre Großmutter nichts getan, um das Leid unserer Vorfahren wiedergutzumachen und zu sühnen, das während ihrer Regierungszeit und/oder während der gesamten Zeit des britischen Handels mit Afrikanern, der Versklavung, der Schuldverhältnisse und der Kolonialisierung stattfand", schrieb das Advocates Network, dem namhafte Aktivisten, Professoren und Anwälte des Karibikstaates angehören, in einem offenen Brief.

Prinz William drückte während eines Abendessens mit dem jamaikanischen Premierminister Andrew Holness seine "tiefe Trauer" über die Sklaverei aus. Sklaverei sei abscheulich, sie "hätte nie passieren dürfen" und werde "für immer unsere Geschichte beflecken", sagte er. Premierminister Holness hatte aber recht unmissverständlich in die Kameras gesagt, wie er sich die Zukunft vorstelle: "Wir beabsichtigen, unser wahres Ziel zu erreichen, ein unabhängiges, voll entwickeltes und wohlhabendes Land zu sein."