Wilde Gerüchte um Putsch gegen Chinas Präsident Xi Jinping

Wilde Gerüchte überschlugen sich am Samstag auf diversen Social Media-Kanälen in Asien: „Steht Chinas Präsident Xi Jinping unter Hausarrest?“, „Hauptstadt Peking unter Armee-Kontrolle“, „Militärkonvoi auf dem Weg in die Hauptstadt“. Die vorwiegend auf Twitter kommunizierten Gerüchte fanden bis zum späten Nachmittag keine Bestätigung seitens chinesischer Staatsmedien.

Hintergrund der Gerüchte dürfte die Reise Xi Jinpings zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan Mitte September gewesen sein. Seit der um einen halben Tag verfrühten Rückkehr am 16. nach Peking war Xi nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, erzählt die China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik dem KURIER.

Beim Gipfel hatte sich Xi auffallend distanziert gegenüber Russlands Wladimir Putin verhalten – eine Position, die den Vorgaben des ständigen Ausschusses des Politbüros entspricht. Dieses höchste Gremium hatte schon nach den Olympischen Spielen in Peking die zu große Nähe Xis zu Putin kritisiert und in einer siebentägigen „Klausur“ mit Xi den Kurs Chinas gegenüber dem Ukraine-Krieg festgelegt: neutral.