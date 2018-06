Wien, Berlin, Rom: „Achse der Willigen“ will EU-Asyl umkrempeln

Der Streit der vergangen Tage hat Horst Seehofer viel Kraft gekostet, der 68-Jährige sieht müde aus, das Gesicht fahl. Wie lange spielt er noch gegen die Kanzlerin, gibt den harten Horst, der Asylsuchende noch an der deutschen Grenze wegschicken will? Das fragen sich viele, hier in Berlin.

Aus Österreich kam Seehofer am Mittwoch eine ausgestreckte Hand entgegen: Kurz nach zwölf Uhr trat er mit Bundeskanzler Sebastian Kurz im Innenministerium vor die Presse. Sie schüttelten die Hände, lobten einander – zwei die sich verstehen, keine Zweifel. Dem Konflikt um eine mögliche deutsche Grenzschließung – Asylsuchende würden dann auch in Österreich stehen – gingen sie aus dem Weg. Kurz wollte es nicht kommentieren, wie schon am Dienstag bei Angela Merkel, wo er noch über seine Pläne zum EU-Ratsvorsitz parlierte: Höflich wie ein Gast eben ist, aber auch vage. Er wolle verhindern, „dass Menschen quer durch Europa ziehen, um dann in Deutschland und Schweden einen Asylantrag zu stellen“. Aber er wolle während des Ratsvorsitz auch an einer europäischen Lösung arbeiten.