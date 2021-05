"Skandal": Albaniens Ministerpräsident attackiert deutschen Gesundheitsminister

„Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich.“ Mit diesem Sager, der sich Mitte August des Vorjahres wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitete, wies Kanzler Sebastian Kurz auf die steigende Corona-Gefahr in den Ländern des Westbalkans hin (samt Reisewarnung für Kroatien). Adressaten waren einerseits Urlauber, die in der Region entspannten, aber auch Migranten, die ihre Familien in der alten Heimat besuchten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie hierzulande erneuerte der ÖVP-Chef Anfang Dezember seine Vorwürfe an „Reiserückkehrer, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben“ und so „Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt“ hätten. Dafür musste Kurz Kritik einstecken.