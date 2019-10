Wieder nichts: Brexit-Ringen geht in nächste Runde

Hintergrund der Initiative war die Befürchtung, dass bei einem Ja zu dem Deal das Ratifizierungsgesetz entweder nicht mehr rechtzeitig bis zum geplanten Austrittsdatum 31. Oktober durchzubringen sein könnte und damit ein harter Brexit drohe. Oder dass die Regierung die Abgeordneten eben mit dem drohenden Horrorszenario quasi dazu zwingen könnte, unzumutbare Detail-Bestimmungen zu akzeptieren.

Eigentlich müsste der Premier jetzt nach Brüssel pilgern, um eine Fristverlängerung zu erwirken – so sieht es ein Gesetz vor, sollte bis Samstagmitternacht kein Ja zu einem Deal zu erzielen sein. Doch Johnson denkt gar nicht daran, wie er sagte. Stattdessen gehen politische Beobachter davon aus, dass er das geforderte Ratifizierungsgesetz schon am Montag vorlegen wird. Am Dienstag könnte es in zweiter Lesung angenommen werden. In diesem Fall hätte er Chancen, seinen Deal doch noch durchzubringen.

Erste Reaktion auf die jüngste Wende in London: „Es ist an der britischen Regierung, uns so schnell wie möglich über die nächsten Schritte zu informieren“, sagte die Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.