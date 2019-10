Die womöglich entscheidende Brexit-Sitzung hat begonnen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat im britischen Parlament eindringlich an die Abgeordneten appelliert, für sein mit Brüssel ausgehandeltes neues Brexit-Abkommen zu stimmen. "Heute hat dieses Haus eine historische Gelegenheit", sagte Johnson am Samstag zum Auftakt einer Sondersitzung des Unterhauses in London. Der Deal sei die "größte einzelne Wiederherstellung nationaler Souveränität in der Geschichte des Parlaments."

Damit könnte ein "schmerzhaftes Kapitel" in der britischen Geschichte beendet werden, hatte der Premier zuvor in einem Gastbeitrag für die Boulevardzeitung The Sun geschrieben.