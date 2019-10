Alles ist möglich im Londoner Chaos

Eine weitere Finte, die Johnson spielen könnte, wäre das Nein zu seinem EU-Austrittsdeal als Misstrauensvotum zu nehmen und zurückzutreten. Die Opposition, die dann am Zug wäre, müsste sich auf einen Nachfolger einigen. Dass ihr das gelingt, ist unwahrscheinlich. Neuwahlen wären dann schneller eingeleitet als es vielen – vor allem bei der Labour-Opposition – lieb wäre. Johnson hätte sich nämlich damit aus dem Spiel genommen und müsste nicht mehr selbst um die Verlängerung in Brüssel ansuchen.

Da sich schon vorab Uneinigkeit darüber abzeichnet, wer ihn dabei vertreten könnte, tut sich eine weitere Tür in Richtung No-Deal auf. Schließlich ist Großbritannien ohne Ansuchen auf Verlängerung am 31. draußen. Boris Johnson weiß um all diese Unsicherheiten und er weiß auch, dass gerade die ihm weitere „Ja“-Stimmen für seinen Deal zutreibt. Also warb der Premier gestern rund um die Uhr dafür. Er selbst nannte es: „Ich verkaufe eine Chance.“