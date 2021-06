Wie Watergate, nur digital: Trumps Justizministerium ließ Demokraten ausspähen

"Machtmissbrauch"

Die demokratische Führungsetage vertreten durch die Top-Leute in beiden Kammern des Kongresses, Nancy Pelosi (Repräsentantenhaus) und Chuck Schumer (Senat), reagierte erwartungsgemäß harsch, sprachen von einem „schockierenden Machtmissbrauch“. Andere inoffiziell von „Stasi-Methoden“.

Das Nachspiel beginnt erst jetzt - und hat das Zeug zum Washingtoner “Sommer-Theater“. Der Generalinspekteur im „Departement of Justice“ (DOJ) ist offiziell von der Spitze des Hauses beauftragt worden, die Aktion nachträglich zu untersuchen. Unterdessen sollen die ehemaligen Justizminister der Ära Trump, Jeff Sessions und William Barr, per Zwangsvorladung vor dem Kongress darüber aussagen, ob und wie sie auf Trumps Wünsche eingegangen sind, das Ministerium als seine private Anwaltskanzlei gegen lästige Kritiker in Stellung zu bringen. Vor allem Barrs Einlassungen werden auf Interesse stoßen.

Im Mai 2019 hatte die heutige Vizepräsidentin Kamala Harris ihn im Senat gefragt, ob Trump oder sonst wer aus dem Weißen Haus ihn jemals gebeten oder ihm vorgeschlagen habe, eine Untersuchung gegen jemanden in die Wege zu leiten. Barr, ein erfahrener Mann, der schon zu Bush-Zeiten im Ministerium tätig war, verfiel in ein langes Schweigen und redete sich mit der Bemerkung hinaus, er wisse nicht, was er von dem Wort „vorschlagen“ halten soll. Im aktuellen Fall weist er alle Verdächtigungen und Vorwürfe von sich.

Dabei ist aktenkundig, dass Trump in seiner Wut auf die Demokraten mehrfach Ermittlungen gegen Schiff gefordert hatte, der damals als ranghöchster Demokrat im Geheimdienstausschuss sein unerbittlicher Gegner war und maßgeblich das später gescheiterte Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorangetrieben hatte. Nicht nur das: Unter Trump ließ das „DOJ“ auch Reporter der Washington Post, der New York Times und des Nachrichtensenders CNN heimlich ausforschen.