Wie Spaniens Jugendliche mit Krypto-Geld ihre Zukunft verspielen

Elena Moreno war gerade einmal 17 Jahre alt, als die Mutter ihres Freundes sie anstiftete, in Kryptowährungen zu investieren. Sie investierte ihre ersten selbst verdienten 50 Euro in Bitcoins. Es hörte sich alles gut an, vor allem nach der Finanzkrise, die so viele Menschen ohne Mittel und Jugendliche ohne Job zurückgelassen hatte.

Elena befand sich in besten Kreisen, selbst spanische Promis investierten in Bitcoins, und es gab bald die ersten Krypto-Geldautomaten in Spanien. Aber so schnell wie es für Moreno finanziell aufwärts ging, verlor sie auch alles wieder: „Es war am Ende für mich alles undurchsichtig und fühlte sich wie im Casino an“, sagt die Katalanin, die inzwischen eine Forst-Ausbildung macht und lieber in der realen Welt Geld verdient. Von Online-Akademien und Finanzmärkten will sie nichts mehr wissen: „Was virtuell verkauft wird, meide ich.“