Spanien dürstet nach Eiswürfeln

In Spaniens Restaurants und Bars wird man bald auf Sangria verzichten müssen. Für das beliebte Sommergetränk sind Eiswürfel unerlässlich – und diese werden knapp. Aufgrund hoher Produktions-, Lagerungs- und Transportkosten und der andauernden Hitzewelle kommt es zu einem Eiswürfelmangel, der immer gravierender wird. „Überall im Land mangelt es an Eiswürfeln“, schrieb die Zeitung El Mundo.

Jemand, der die Lage sehr gut kennt, ist der Unternehmer Miguel Angel Vazquez Gavira, der „König des Eiswürfels“ genannt wird, weil er mit seiner Firma in Spanien einen Marktanteil von 20 Prozent hat und auch in anderen europäischen Ländern tätig ist. Im Interview mit El Mundo sagt er: „Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Unternehmern, die mich weinend um Eiswürfel anflehen. So etwas habe er noch nie erlebt. Und das Schlimmste kommt erst noch. Die nächsten Wochen werden dramatisch sein“, warnt der 56-Jährige.