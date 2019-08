Wie sich AKK ins eigene Knie schoss

Wie kam es zu dem ganzen Wirbel? Kramp-Karrenbauer hatte in einem Interview mit den Funke-Medien auf die Frage, ob sie über einen Parteiausschluss des stramm konservativen CDU-Querdenkers nachdenke, entgegnet: „Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet.“

Und weiter: Der Versuch, „eine gänzlich andere Partei zu schaffen, stößt auf meinen allerhärtesten Widerstand.“

Alarmglocken schrillten

Das war kein Ja und auch kein Nein - Kramp-Karrenbauer hinterließ mit ihrer Antwort aber den Eindruck, dass sie Maaßens Ausschluss zumindest nicht ausschließe. Das Wort „ Parteiausschluss“ ließ in der CDU freilich die Alarmglocken schrillen.

Eine Debatte über einen Rausschmiss von Maaßen: Das war so ziemlich das Letzte, was die CDU zwei Wochen vor den schwierigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg brauchte.

Denn so sehr Maaßen die CDU-Spitze durch seine eigenmächtigen Parteiaktivitäten ärgert - an Teilen der Basis in Ostdeutschland ist er wegen seiner rechten Positionen beliebt. Er selbst traut sich zu, Wähler von der rechtspopulistischen AfD zu den Christdemokraten zurückzuholen.