Hans-Georg Maaßen: Ein Grenzgänger auf Wahlkampftour

Sein Gast ist umstritten, das weiß Geert Mackenroth, CDU-Politiker im sächsischen Landtag. Ja, auch er stimme nicht allem zu, was Hans-Georg Maaßen so sage, „aber man müsse mit den Leuten reden“, erklärt er. Und natürlich hofft er, dass der eine oder andere Kritiker dann doch sein Kreuz bei der CDU macht, weil Maaßen dort ebenfalls Mitglied ist.

Hier im sächsischen Riesa wird das nicht einfach. Die Stadt, einst für ihr Stahlwerk bekannt, hat ihre besten Tage hinter sich: Der Betrieb wurde wie viele andere nach der Wende privatisiert und neu ausgerichtet. Junge sind weggezogen, Alte geblieben. Gekommen ist die NPD, die hier einen Verlag betreibt, 2017 wählte jeder Dritte AfD. Genau aus diesem Grund ist Hans-Georg Maaßen hier. Der in den vorzeitigen Ruhestand beorderte Ex-Verfassungsschutzpräsident soll im sächsischen Wahlkampf helfen. Maaßen ist nun in der WerteUnion, ein erzkonservativer Sprengel von CDU/ CSU, der seit Jahren Merkels Rücktritt fordert und in der Partei eine Wende einleiten will.