Deutschland: Der seltsame Aufstieg des Dr. Maaßen

Dem nicht genug, verkündete Innenminister Seehofer am Mittwoch, dass er für Maaßen den einzigen SPD-Staatssekretär in seinem Ministerium mit 55 Jahren in den Vorruhestand schickt. Nichts spreche gegen dessen Leistungen, aber es sei halt die Folge der Rochade, sagte Seehofer achselzuckend. Die SPD trage das mit: Man habe alles niedergeschrieben, es könne kein Missverständnis geben. Damit war die verbale Bombe draußen und schlug in der SPD voll ein. Für Juso-Chef Kevin Kühnert ist die „persönliche Schmerzgrenze erreicht“. In der ARD sagte er, für die SPD sei der „Preis zu hoch für den Fortbestand der Koalition“.

Die Parteispitze ist indessen um Schadensbegrenzung bemüht, will an der Koalition festhalten. Für Sonntag ist ein Krisentreffen geplant.

Seehofer betonte, er sei nicht für diese Debatte verantwortlich. „Das Thema ist ja nicht mein Thema gewesen. Ich hätte ja die Versetzung von Herrn Maaßen nicht betrieben.“ Warum er sich auf die Ablöse eingelassen hat, erklärte er so: „Wenn ich feststellen muss, dass ein Koalitionspartner das Vertrauen nicht hat, kann man monatelange weiter diskutieren oder einer Lösung suchen.“

Dass Maaßen nun als einer von acht Staatssekretären und politischer Beamter seine rechte Hand wird, dürfte ihm nicht missfallen. Seehofer, der weiß, dass ihm im Sinne des Koalitionserhalts kein Rausschmiss droht, hat aus seiner Lage das Maximum herausgeholt, sind sich politische Beobachter einig. Er und Maaßen gelten als Brüder im Geiste, nun arbeiten sie eng in der Sicherheitspolitik zusammen. Wer auf Maaßen im Verfassungsschutz nachfolgen soll, ist bis dato offen. Seehofer sagte nur: „Gehen Sie davon aus, dass beim Umsetzen dieser Maßnahmen ich auch noch vor Ihnen stehen werde.“