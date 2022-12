Wie österreichische Abgeordnete Inhaftierten im Iran helfen

Noch immer gibt es fast täglich neue Meldungen über iranische Demonstranten, denen wegen der Anklage „Krieg gegen Gott“ die Todesstrafe droht. Geständnisse sollen mit Folter erzwungen sein, die Prozesse dauern meist nicht länger als 20 Minuten. Wer glaubt, dass man aus Europa wenig dagegen anrichten kann, irrt. Denn die internationale Aufmerksamkeit bringt das Mullah-Regime gehörig in Bedrängnis.

Erst diese Woche wurde der Iran aus der UN-Frauenrechtskommission geworfen. Und einige Beispiele beweisen inzwischen, dass diese sogenannte Social-Media-Revolution sogar Leben retten kann. Erst am Donnerstag wurden nach dem Aufschrei in den sozialen Medien zwei Jugendliche enthaftet: Der 15-jährige Amir Hossein Rahimi soll seit Wochen unbehandelt mit Schrotkugeln im Körper in Haft gewesen sein. Unter Folter soll ihm ein Geständnis herausgepresst worden sein. Er und die 16-jährige Sonia Sharifi sind dank des öffentlichen Drucks nun frei.