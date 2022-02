Wie Myanmar am Jahrestag des Militärputsches seinen Protest vorbringt

Der Menschenrechtsminister in der Schattenregierung von Myanmar, Aung Myo Min, war Ende Jänner in Wien gewesen und hat bei seinem Besuch Kritik an der Haltung Österreichs und der EU nach dem Militärputsch geübt. Die EU habe Sanktionen verhängt und humanitäre Hilfe geschickt, aber "Österreich und alle anderen EU-Mitglieder hätten stärkere Aktionen setzen können, anstatt einfach zu schweigen", sagte Min.

Neue Sanktionen gegen Machthaber

Die USA verhängten zum Jahrestag des Putsches zusammen mit Großbritannien und Kanada neue Sanktionen gegen die Machthaber in Myanmar. Sie betreffen insbesondere Generalstaatsanwalt Thida Oo, den Präsidenten des Verfassungsgerichts, Tun Tun Oo, und den Leiter des Anti-Korruptions-Ausschusses, Tin Oo. US-Präsident Joe Biden wandte sich in einer Rede an die Bevölkerung Myanmars: "Wir haben euren Kampf nicht vergessen", betonte er.

Junta-Chef Min Aung Hlaing sicherte den Menschen indessen am Jahrestag einmal mehr "freie und gerechte" Wahlen zu, sobald die Lage "befriedet und stabilisiert" sei. Doch die Glaubwürdigkeit seiner Versprechen ist schwindend gering: Gegen die Militärs gibt es glaubhafte Vorwürfe willkürlicher Festnahmen, Folter und sexueller Gewalt. Auch seien im vergangenen Jahr Zivilisten in der Haft ermordet worden.