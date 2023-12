Wie kriegt man Künstliche Intelligenz in den Griff? EU ringt um Regeln

Was sind die Streitpunkte?

Die "Datenstaubsauger": Im Mittelpunkt stehen die "Basismodelle", also ChatGPT und Co. Sie werden ja durch die freie Verfügbarkeit für Jedermann ständig mit neuen, auch oft sehr persönlichen Daten gefüttert. Wie viel Kontrolle soll es über diese Daten und was die KI mit ihnen anstellt geben? Das Parlament will strenge Regeln - Länder wie Deutschland und Frankreich wollen Start-Ups und Entwickler in diesem Bereich nicht bremsen und setzen auf die Selbstverpflichtung der Unternehmen. Auch weil mit Aleph Alpha und Mistral Unternehmen aus Deutschland bzw. Frankreich an Basismodellen arbeiten und befürchten den Anschluss an die US-Konkurrenz - vom ChatGPT-Macher OpenAi bis hin zu Google und der Facebook-Mutter-Meta - zu verlieren.

Die Frage der Verantwortung: Schon jetzt setzen Banken oder Versicherungen KI ein, um ihre Kunden genauer unter die Lupe zu nehmen. So kann man deren persönlichen, oder wirtschaftlichen Hintergrund dazu verwenden, um etwa Kreditzinsen, oder Versicherungsprämien anzupassen. Ähnliches könnte im Gesundheitswesen passieren, wo das Verhalten der Patienten und ihre gesundheitliche Biografie über Art, Ausmaß, oder Kosten von Behandlungen mitentscheidet. In China werden so bereits Kinder beurteilt, um über die Aufnahme in eine Schule zu entscheiden. All das wirft die Frage auf: Wer ist für die KI und die Folgen ihres Einsatzes in solchen Fällen verantwortlich: Die Bank, oder der Programmierer, der die KI entworfen und für den Einsatz angepasst hat?

Bürger unter Kontrolle: Staatliche Behörden setzen auch in EU-Ländern längst Gesichtserkennungs-Software zur Überwachung der Bürger im öffentlichen Raum ein. Wie engmaschig können Behörden den Alltag eines Bürgers kontrollieren und was kann man aus dessen Verhalten für Konsequenzen ziehen. Wo und wie kann der Bürger seine Rechte und seine Privatsphäre schützen und wie kann er sich gegen Maßnahmen, die die Behörde aufgrund von KI-Ergebnissen gegen ihn setzt, schützen?