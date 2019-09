Wie Katz und Maus - die Guerilla-Taktik der Hongkonger Demonstranten

Ihre Kameraden sind derweil eine Straße weitergelaufen, die Straße vor dem Polizeirevier ist leer. Doch nur kurz, denn von allen Seiten strömen wie aus dem Nichts Demonstranten herbei, brüllen, pfeifen, schreien. Als die Polizisten wieder heraneilen, ziehen sie sich zurück. Stundenlang treiben die Demonstranten ihr Katz und Maus-Spiel, ehe eine kleine Gruppe von Polizisten ins Revier zurückwill. Darauf scheinen die Demonstranten gewartet zu haben. In großer Zahl drängen sie die Polizisten an die Mauer. Die Beamten geraten in Panik, Schlagstöcke sausen auf Köpfe und Beine. Doch das Gebrüll der Demonstranten schwillt an. So laut, dass der Befehl nicht zu hören ist. Der Knall jedoch schon. Eine Wolke Tränengas breitet sich aus, der Großteil der Demonstranten verschwindet in der Dunkelheit. Aus den Rauchschwaden kommt neue Verstärkung heran.

„Wir wollen wie Wasser sein“, sagt ein Demonstrant dem KURIER. Die Aktivisten haben eigene Apps programmiert, mit denen jeder sehen kann, wo sich wann Polizisten, Polizeiautos, Hubschrauber, befinden. „Wenn sie vorstürmen, weichen wir aus. Wir nutzen sie ab.“