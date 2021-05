Wie Israels Armee mit einem Trick die Hamas-Tunnel aufspürte

Als Auslöser der neuen Eskalation zwischen der israelischen Armee und den radikalen Palästinenserorganisationen gelten Zwangsräumungen in Jerusalem, die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und jüdischen Siedlern hervorgerufen hatten. In Folge kam es auch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Gläubigen auf dem Tempelberg. Seither sind rund 1.800 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert worden, die meisten wurden vom Abwehrsystem "Iron Dome" abgefangen. Israels Armee griff rund 750 Ziele im Gazastreifen an. acht Menschen starben in Israel, rund 120 auf palästinensischer Seite, darunter 30 Anführer militanter Palästinenserorganisationen – aber laut Angaben der Hamas auch etwa ebensoviele Kinder.