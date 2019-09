Wie Erdoğan und Davutoglu zu Feinden wurden

Mit ihrer Entscheidung kamen die vier AKP-Politiker einem Parteiausschlussverfahren zuvor, das der AKP-Vorstand unter der Leitung von Erdoğan Anfang September einstimmig beschlossen hatte.

Druck auf Erdoğan steigt

Erdoğan steht im Land gehörig unter Druck, vor allem die 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien werden von der Bevölkerung immer weniger toleriert. Als der Flüchtlingspakt mit der EU zustande gekommen war, hatte der Präsident noch die „islamische Solidarität“ beschworen, doch die immer schlechter werdende Wirtschaftssituation im Land führt zu immer mehr Ressentiments der Türken gegen Flüchtlinge.

Erdoğan selbst versucht sich zwischen Drohungen an die EU, den Flüchtlingspakt zu beenden, und Drohungen gegen die Kurden in Nordsyrien, dort wieder einzufallen. Beides scheint nicht mehr so glaubwürdig wie noch vor wenigen Jahren.