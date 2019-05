Erdoğans Pyrrhussieg am Bosporus

Erdoğan muss am 23. Juni noch mit einer weiteren Komplikation zurechtkommen. Die türkische Wirtschaft, die ohnehin bereits in einer Krise steckt, könnte völlig abstürzen. Nach der Annullierung der Istanbuler Wahl ging die Lira an den Devisenmärkten in den Sinkflug, die Börsenkurse gaben nach. Es gibt keine Aussichten, dass sich etwa die Lage am Arbeitsmarkt in den kommenden sieben Wochen schlagartig verbessert.

Für den Präsidenten gibt es jedoch kein Zurück mehr. Die Wirtschaftsmetropole Istanbul ist seine politische Heimat und für die AKP zu wichtig - die Macht am Bosporus der Opposition zu überlassen, kommt für ihn nicht in Frage. Im Wahlkampf dürfte Erdoğan einmal mehr die nationalistische Karte spielen und die eigene Anhängerschaft mit dem Argument motivieren, dass ein Angriff dunkler Mächte auf die Türkei droht, wenn die AKP in Istanbul erneut verliert. Bisher ist der 65-jährige mit solchen Parolen stets gut gefahren. Doch diesmal könnte es sein, dass ihm die Türken nicht mehr folgen.