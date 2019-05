"In der EU nichts verloren": Kurz und Edtstadler kritisieren Türkei

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat die Annullierung der Kommunalwahl in Istanbul kritisiert. "Wer demokratische Wahlen nicht akzeptiert, hat in der EU nichts verloren", so Kurz Dienstag in einer Stellungnahme. Gemeinsam mit der für die EU-Wahl kandidierenden ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler forderte er einmal mehr einen endgültigen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.

Der Bundeskanzler forderte erneut "einen ehrlichen Umgang mit der Türkei", die sich seit Jahren in immer größeren Schritten von der EU entferne und die Voraussetzungen für Beitrittsverhandlungen nicht mehr erfülle. "Es gibt immer noch starke systematische Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit", kritisierte Kurz.

Minimalvoraussetzungen nicht erfüllt

Edtstadler schloss sich der Forderung an. "Demokratische Wahlen durchzuführen, ohne jeglichen und willkürlichen Einfluss der türkischen Staatsspitze auf das Ergebnis, sind die Minimalvoraussetzung für eine Mitgliedschaft eines Landes in der EU", erklärte sie. Die Türkei habe nach wie vor enorme demokratiepolitische Defizite und "Demokratie ist für die EU nicht verhandelbar", so die ÖVP-Listenzweite bei der EU-Wahl.