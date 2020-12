Wie eine Impf-App ein Freibrief in ein "normales" Leben wird

Er soll eine Art Freibrief auf dem Weg zurück in ein fast normales Leben sein: der „grüne Pass“, den Israel ab 5. Jänner an seine Bürger ausgeben will. Der Pass ist eigentlich eine App des Gesundheitsministeriums, und sie steht jedem Israeli spätestens zwei Wochen nach seiner zweiten Dosis der Corona-Impfung zu.

Zugang haben außerdem alle, die bereits eine Covid-Erkrankung hinter sich haben und alle mit Nachweis eines negativen PCR-Tests. In letztem Fall gilt der „grüne Pass“ allerdings nur 72 Stunden.

Welche Wege tun sich für die Geimpften damit auf?