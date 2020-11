Wie die EU bei der nächsten Seuche besser reagieren kann

Mit Gesetzen ist dem Corona-Virus nicht beizukommen. Doch mit umfassenden Vorbereitungen soll die Europäische Union bei der drohenden, nächsten Pandemie besser gewappnet sein. Das ist die Lehre der EU-Kommission in Brüssel aus der Coronakrise - sie präsentierte am Mittwoch entsprechende, neue Vorschläge:

So soll ein europäischer Pandemieplan für künftige Fälle entwickelt werden. Zudem sollen die Kompetenzen der EU-Gesundheitsbehörden ECDC (in Stockholm) und EMA (in Amsterdam) erheblich ausgeweitet werden.

Damit bekäme die EU neue und wirksamwere Hebel, Gesundheitskrisen zu managen, die mehrere EU-Staaten oder die ganze Gemeinschaft treffen, sagte EU-Kommissarin Stella Kyriakides.

Bisher hat Brüssel in Gesundheitsfragen kaum etwas zu mitzureden, Gesundheitspolitik liegt in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, und die Staaten handelten jeder für sich.