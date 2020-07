Wie der Putsch-Versuch 2016 die Türkei veränderte

Es waren dramatische Momente, die sich vor vier Jahren in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli in der Türkei abspielten. Teile des Militärs versuchten, die Macht an sich zu reißen. Letztlich scheiterte der Putsch. Am Mittwoch gedenkt man in der Türkei dieser Ereignisse - auch in Wien, in der türkischen Botschaft. Hier wird die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl als Gastrednerin erwartet. Ihr Auftritt hat bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt, da der türkischen Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan Autoritarismus vorgeworfen wird.