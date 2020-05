Wie Corona-verseucht ist das Weiße Haus?

Beide nahmen jedenfalls aus Sicherheitsgründen am vergangenen Samstag nicht an einem Meeting mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus teil. Dort hält man trotz der alarmierenden Situation in der Machtzentrale nichts vom Maskentragen – weder Trump noch Pence verwenden den Nasen- und Mundschutz.

Manche Mitarbeiter sind mittlerweile ziemlich besorgt. So meinte Kevin Hassett, ein Wirtschaftsberater Trumps: „Es ist gruselig, arbeiten zu gehen.“