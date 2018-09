Widerstand gegen Israel wegen geplanter Dorf-Räumung wächst

Das Oberste Gericht Israels hatte Anfang September endgültig grünes Licht für den Abriss des Beduinendorfes gegeben. Khan al-Ahmar, das östlich von Jerusalem in der Nähe israelischer Siedlungen liegt, hat rund 200 Einwohner. Die meisten von ihnen leben in ärmlichen Unterkünften aus Wellblech und Holz. Israels Behörden wollen das Dorf schon seit Jahren abreißen lassen, weil es ohne Genehmigung errichtet worden sei.

Mehrere europäische Länder, die UNO und Nichtregierungsorganisationen hatten zuletzt bereits an Israel appelliert, das Dorf nicht abzureißen. Das Dorf liegt in strategisch bedeutender Lage nahe jüdischer Siedlungen an einer Straße zum Toten Meer. Der Siedlungsbau Israels in der Region wird als Hindernis für einen zusammenhängenden zukünftigen Palästinenserstaat gesehen.