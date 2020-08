Wer ist der 17-Jährige, der in Kenosha zwei Menschen tötete?

In der Nacht zum Mittwoch kam es dann zum Chaos. Wie R. waren auch andere bewaffnete Zivilisten angereist, es gab Auseinandersetzungen. Schüsse fielen. Sie sollen aus dem Gewehr von Kyle R. gekommen sein. In einem Video sieht man, wie er auf einer Straße läuft, mehrere Menschen hinter ihm her. Sie versuchen ihn zu überwältigen, er fällt auf den Boden und schießt panisch auf die Menschen. Einer bleibt liegen. Zuvor soll bereits ein anderer Mann seiner Kugel zum Opfer gefallen sein.

Voller Aufregung

Die Facebook-Seite von Kyle R. ist seit Mittwoch deaktiviert. Doch wie der Chicago Tribune beschreibt, hat der Teenager dort immer wieder seine Bewunderung für Polizei und Ordnungskräfte zum Ausdruck gebracht. Ein Foto zeigt ihn mit einem Gewehr, umrahmt mit dem Schriftzug "Blue Lives Matter", eine Kampagne, die sich - in Anlehnung an die "Black-Lives-Matter"-Bewegung - für härtere Bestrafung von Gewalt gegen Polizisten einsetzt.

Auf Facebook ist Kyle jetzt nicht mehr, seit er am Mittwoch festgenommen wurde. Dafür ist Kyles Gesicht jetzt auf mehreren Videos aus Kenosha zu sehen. Sie sind in der Nacht auf Dienstag aufgenommen worden, als mehrere, teils schwer bewaffnete Zivilisten nach Kenosha gekommen waren, um "Geschäfte zu beschützen", wie es hieß. Es ist das Gesicht eines Buben, voller Aufregung, dass er heute an etwas Bedeutendem teilhaben kann.