Wenn Kräuter und Gebete nicht mehr helfen

Er wollte den Lauf der Geschichte verändern, der Welt seinen Stempel als Retter aufdrücken: Andry Rajoelina, Regierungschef Madagaskars, pries von einem Jahr das Naturheilmittel „Covid Organics“, ein Kräutertrunk auf Basis der Artemisia-Pflanze, als die Superwaffe gegen Covid.

Entgegen der Skepsis vonseiten der WHO belieferte Madagaskar halb Afrika, versorgte gar Haiti mit „Covid Organics“. Tatsächlich ist Artemisinin, der Wirkstoff aus der in Österreich als einjähriger Beifuß bekannten Pflanze, ein alter Bekannter in der Pflanzenheilkunde. Seit 20 Jahren wird der Wirkstoff etwa gegen Malaria eingesetzt. Doch nach wie vor ist eine Wirksamkeit des Mittels nicht bestätigt. Derzeit laufen etwa in Mexiko Studien, doch klar ist: Die Infektionszahlen steigen auch in Madagaskar.