Wenn der Vatikan in der Politik mitmischt

Was den Vatikan besonders beunruhigt ist, dass der Gesetzentwurf einen nationalen Tag gegen Homo- und Transphobie vorsieht, der alljährlich am 17. Mai stattfinden soll und an dem alle Schulen, gleich ob öffentlich oder privat, mit Beiträgen teilnehmen sollen.

Der Corriere della Sera kommentierte die Initiative als „präzedenzlos in der Geschichte der Beziehungen zwischen beiden Staaten, die Polemik und Fragen aufwerfen wird“. Die linksliberale Tageszeitung La Repubblica stellte wiederum fest: „Die Kirche hat ihr geistliches Gewand mit dem weltlichen getauscht und fordert jetzt – von Staat zu Staat – die italienische Regierung auf, das parlamentarische Verfahren zu stoppen und den Text zu überarbeiten.“