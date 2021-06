Weniger als die Hälfte hat gewählt: Iran vor unklarer Zukunft

Über die Rettung des Atomdeals wird derzeit in Wien verhandelt. Nach dem Ausstieg der USA 2018 hielt sich der Iran zunehmend nicht mehr an die Vereinbarungen des Abkommens und reicherte wieder mehr Uran an. Vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien betonten immer wieder, dass sie das Abkommen retten wollen. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen in Wien kann als erste Annäherung verstanden werden, der Weg bis zu einer Stabilisierung des Deals ist aber lang.

Atomabkommen Top-Priorität

Raisi hat seinen Standpunkt inzwischen etwas angepasst und will mit den USA reden. "Ich will den Knoten lösen", sagte er. Die Zukunft des Atomabkommens steht daher auch ganz oben auf der Agenda nach seinem Amtsantritt, die Vereidigung ist für August vorgesehen. Interessant wird dann, wer Außenminister und wer Atomchefunterhändler wird. Die beiden müssen die Verhandlungen führen. Raisi selbst ist mit US-Sanktionen belegt - es ist nicht auszuschließen, dass die USA gar nicht zu Verhandlungen mit ihm bereit sind.