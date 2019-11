Weltkirchenrat bekommt neuen Generalsekretär

Der Ökumenische Rat der Kirchen ( ÖRK) bekommt einen neuen Generalsekretär: Die vom Zentralkomitee des Weltkirchenrates angestoßene Suche nach geeigneten Nachfolgekandidaten für den mit April 2020 aus dem Amt scheidenden Olav Fykse Tveit kam laut einer Aussendung des ÖRK vom Samstag zu einem Ende, wie Kathpress meldete.

Bekannt gegeben wurden zwei Namen - die derzeit an der Spitze von "Churches Together in England" stehende und der syro-malankarischen Kirche angehörige Elizabeth Joy sowie Pfarrer Jerry Pillay, Kirchenhistoriker an der Universität von Pretoria und Mitglied der presbyterianischen Kirche in Südafrika. Die Personalentscheidung wird vom 18. bis 24. März 2020 im ÖRK-Zentralausschuss in Genf getroffen.