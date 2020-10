Welche Promis sich für Trump ins Zeug legen - und welche nicht

Der in Kanada geborene Sänger und Gitarrist ist so gar kein Freund von Donald Trump - im Gegenteil. Im Jänner erst nahm Young die US-Staatsbürgerschaft an. Als Begründung gab er an, um gegen Trump stimmen zu können. Weil Trump bei Wahlkampfveranstaltungen zwei Young-Songs verwendet hat (Rockin' in the Free World, Devil's Sidewalk), klagte der Sänger. Zudem brachte er jüngst mit Lookin’ For A Leader 2020 einen Anti-Trump-Song heraus.