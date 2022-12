Weiterer Putin-Kritiker nach Fenstersturz gestorben

Eigentlich wollte Pavel Antov in Indien seinen bevorstehenden 66. Geburtstag feiern - doch diesen durfte der russische Politiker nicht mehr erleben. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS mitteilte, stürzte der schwerreiche Oligarch und Abgeordnete am Samstag in Indien aus dem Fenster eines Luxushotels. Wenig später sei er in einem Spital für tot erklärt worden.

Angriff ist "Terror"

Antov, der für die Kreml-Partei "Einiges Russland" im Parlament eines russischen Oblasts saß, hatte den Angriffskrieg auf die Ukraine im Juni als "Terror" bezeichnet. Nach einem Raketenangriff, bei dem ein kleines Mädchen seinen Vater verlor, sagte er: "Es ist extrem schwierig, das als etwas anderes als Terror zu bezeichnen."