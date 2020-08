Weißrussland: Oppositionelle Tichanowskaja dankt Litauen für Asyl

Neue Massendemos am Sonntag

Tichanowskaja sieht sich als eigentliche Siegerin der umstrittenen Präsidentenwahl. Doch der autoritäre Staatschef Alexander Lukaschenko beansprucht rund 80 Prozent der Stimmen für sich und klammert sich an die Macht. Ihm wird Wahlbetrug vorgeworfen. Seither gibt es große Proteste und Streiks gegen Lukaschenko. Auch am Sonntag gab es wieder Massenkundgebungen. Doch auch Lukaschenkos Unterstützer kündigten Aktionen an.

Ein schnelles Ende der Proteste erwartete Tichanowskaja nicht: „Wenn Sie glauben, dass das alles nachlassen wird - dies wird nicht passieren“, sagte sie. Das belarussische Volk werde niemals mehr so sein wie es war. „Die Menschen sind aufgewacht und nicht mehr in der Lage, mit einer Regierung zu leben, die sie nicht akzeptieren“, sagte sie. Auch könnten die Menschen der Führung in Minsk die Gewalt gegen Bürger nicht vergeben.