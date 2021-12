Weißrussische Oppositionelle Tichanowskaja will auf ihren Ehemann warten

Mit Blick auf das bevorstehende Urteil gegen ihren inhaftierten Ehemann Sergej hat die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja Durchhaltevermögen angekündigt. Das Urteil werde „rechtswidrig“ sein und „nichts, womit man sich abfinden kann“, erklärte die 39-Jährige am Dienstag in einem Video im sozialen Netzwerk Telegram. Sie werde auf ihren Ehemann warten.

Berichten zufolge sollte das Urteil gegen Tichanowski am Nachmittag im Gefängnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit verkündet werden.

Dem Blogger drohen viele Jahre Straflager. Belarussische Gerichte stehen in der Kritik, immer wieder politisch motivierte Urteile zu fällen.

Tichanowski wurde vor den Wahlen verhaftet

Tichanowski wollte ursprünglich bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr gegen Machthaber Alexander Lukaschenko kandidieren, wurde dann aber festgenommen. An seiner Stelle kandidierte seine Frau Swetlana. Lukaschenko ließ sich erneut zum Sieger erklären, was der Westen nach Berichten über massive Fälschungen aber nicht anerkennt.



Ungeachtet internationaler Proteste wurden in Belarus in den vergangenen Monaten bereits mehrere prominente Oppositionelle verurteilt. So erhielt etwa Maria Kolesnikowa, die lange als Kulturmanagerin in Stuttgart arbeitete, elf Jahre Lagerhaft. Der Oppositionspolitiker Viktor Babariko wurde zu 14 Jahren verurteilt.