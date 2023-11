USA und Netanjahu: Keine Einigung auf Feuerpause im Gazastreifen

Was die Washington Post über eine mögliche Kampfpause im Gazastreifen berichtete

Mit dem unter Vermittlung der USA verhandelten Abkommen könnte, so die Washington Post, die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe.

Alle Parteien würden die Kampfhandlungen für mindestens fünf Tage einfrieren, während "zunächst 50 oder mehr Geiseln in kleineren Gruppen alle 24 Stunden freigelassen werden". Die Lage am Boden solle mithilfe von Luftüberwachung kontrolliert werden.

Die Einstellung der Kampfhandlungen soll demnach auch ermöglichen, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe, einschließlich Treibstoff, von Ägypten in den Gazastreifen gelangen kann. Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden.