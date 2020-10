Sperrstunde wegen Corona: Wenn in Berlin die Lichter ausgehen

In Berlin verzeichnen die Bezirke mit den bekannten Ausgehmeilen die höchsten Zahlen an Neuinfektionen: Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain und Mitte. Über Sinn und Zweck, die Zahlen mit eingeschränkten Ausgehzeiten einzudämmen, wird am Samstag auch in der U-Bahn diskutiert: Ihr gruselt vor einer Sperrstunde, sagt eine Frau zu ihrer Begleiterin. Gleichzeitig versteht sie es – „wenn sich die Leute nüscht an die Regeln halten, geht’s nicht anders“, berlinert sie. Ihr Gegenüber ist aber überzeugt: „Die werden wo anders weiterfeiern.“

Das ist auch der Plan einer Jugendlichen abends in Schöneberg. Kurz nach 23 Uhr gehen die Lichter in ihrer Stammkneipe aus. Mit Bier in der Hand ziehen sie weiter zu einem Freund, sagt einer. Falls sie dort weniger als zehn Personen waren, dürften sie keine Probleme bekommen haben. Laut Verordnung sind in privaten Innenräumen maximal zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten erlaubt.

Wie viele Verstöße es am ersten Sperrstunden-Wochenende in Berlin gab, ist noch nicht bekannt – es dürfte aber Protest gegeben haben. Via Twitter ließ die Polizei nur wissen, was gemäß Infektionsschutzgesetz nicht verboten, aber aus ihrer Sicht unanständig gewesen ist: Eierwürfe auf die Kollegen.